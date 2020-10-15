بـ ماكياج جديد.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت خبيرة التجميل هبة مجدى، صورة جديدة للفنانة

، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت ميس حمدان ،بماكياج جديد و جذاب بالألوان الترابية من احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة و رسم العيون الكحل الاسود والايشادو النود.









وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.







