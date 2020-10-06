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فن

بمناسبة انتصار أكتوبر| ميس حمدان: كل سنة ومصر أم الدنيا بخير وأمان وعزة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:00 م
ميس حمدان
ميس حمدان
ندى فكري

احتفلت الفنانة ميس حمدان بذكري انتصار السادس من اكتوبر 73 و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وكتبت ميس حمدان على صفحتها قائلة: " كل سنة و مصر ام الدنيا كلها بخير و امان و عزة بمناسبة انتصارات ٦ اكتوبر ❤️🙏 ".


من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية. 

وأضافت ميس حمدان، لـ صدى البلد، أنه من المقرر طرح أغنية «اصحى صحصح» عبر القنوات والإذاعات واليوتيوب، الخميس المقبل. 

«اصحى صحصح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف. 

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.
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