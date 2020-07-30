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فن

ميس حمدان تطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تستعد الفنانة ميس حمدان لطرح اغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم " صح صح يا غبى " بعد غياب فترة طويلة عن الساحة الفنية 

اغنية "صح صح ياغبى " الأغنية من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، ومن المقرر طرحها بعد عيد الأضحى.


ويذكر كانت ميس حمدان، بطلة الحملة الدعائية لإحدى شركات الملابس القطنية خلال شهر رمضان 2020، وبعد عرض ‏الإعلان الذي تسبب في إثارة الجدل قررت الشركة وقف عرضه.‏

 
كما نشرت مؤخرًا مقطع فيديو أثناء تجسيدها لدور فتاة قبيحة ترتدي الحجاب، الأمر الذي دفع البعض لاتهامها بالتنمر والإساءة إلى المحجبات مما ترتب عليه إرسال أحد المحامين إنذار للفنان أشرف زكي بمنع ميس من التمثيل وفتح تحقيق عاجل معها.

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