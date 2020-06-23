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فن

ميس حمدان تتألق بأغنية بتمون للفنانة أصالة .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:31 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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مريم عزت
شاركت الفنانة ميس حمدان , جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , ظهرت فى الفيديو وهى تغنى داخل سيارتها الخاصة , اغنية " بتمون " للفنانة اصالة . 

علقت ميس على الفيديو قائلة " بتمون  " دندنه الاشاره 🤪

نال الفيديو اعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

صوتك جميل جدًا بجد 

ربنا يحفظك ويبارك فيكي بحبك آوى 

صوتك تحفه اصلا

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وقد تعرضت الفنان ميس حمدان الى هجوم كبير على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد عرض اعلانها المثير للجدل لشركة قطونيل .




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