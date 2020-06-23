ميس حمدان تتألق بأغنية بتمون للفنانة أصالة .. فيديو

صوتك تحفه اصلا

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وقد تعرضت الفنان ميس حمدان الى هجوم كبير على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد عرض اعلانها المثير للجدل لشركة قطونيل .