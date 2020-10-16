اليوم.. الأوقاف تفتتح 44 مسجدا في 11 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لعمارة بيوت الله، افتتاح 44 مسجدًا، اليوم الجمعة وذلك في إحدى عشرة محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى تاريخه.





وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن الوزارة تعاقدت مع مصنع الزي الأزهري التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج ، لتوفير أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة.





أوضح وزير الأوقاف، إنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري توزيع عشرة آلاف زي أزهري على عشرة آلاف إمام ، ويتوالى التوزيع لجميع الأئمة تباعا ليشمل التوزيع جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالي الحالي.





ولفت وزير الأوقاف إلى أنه وجه بسرعة توزيع العمامة الأزهرية كاملة التجهيز على الأئمة وصرف مجموعة كتب من إصدارات الوزارة أو من سلسلة "رؤية" لكل إمام أو واعظة ، لافتا إلى أن قطاع المديريات بالوزارة برئاسة الشيخ صبري ياسين ومن خلال بالتعاون مع قطاع الخدمات والإدارة العامة للمخازن قام بإعداد سجلات خاصة لذلك ، كما سيتم تسجيل مقاس كل من الزي والعمامة لكل إمام على حدة حتى يتم التصنيع في جميع التعاقدات الجديدة على حسب المقاس المدون بالسجلات ، وجار توزيع هذه السجلات على جميع المديريات ، حرصًا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الأئمة.



