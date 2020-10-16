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ديني

اليوم.. الأوقاف تفتتح 44 مسجدا في 11 محافظة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
الأوقاف تفتتح 44
الأوقاف تفتتح 44 مسجدا في 11 محافظة
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لعمارة بيوت الله، افتتاح 44 مسجدًا، اليوم الجمعة وذلك في إحدى عشرة محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى تاريخه.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن الوزارة تعاقدت مع مصنع الزي الأزهري التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج ، لتوفير أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة.

أوضح وزير الأوقاف، إنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري توزيع عشرة آلاف زي أزهري على عشرة آلاف إمام ، ويتوالى التوزيع لجميع الأئمة تباعا ليشمل التوزيع جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالي الحالي.

ولفت وزير الأوقاف إلى أنه وجه بسرعة توزيع العمامة الأزهرية كاملة التجهيز على الأئمة وصرف مجموعة كتب من إصدارات الوزارة أو من سلسلة "رؤية" لكل إمام أو واعظة ، لافتا إلى أن قطاع المديريات بالوزارة برئاسة الشيخ صبري ياسين ومن خلال بالتعاون مع قطاع الخدمات والإدارة العامة للمخازن قام بإعداد سجلات خاصة لذلك ، كما سيتم تسجيل مقاس كل من الزي والعمامة لكل إمام على حدة حتى يتم التصنيع في جميع التعاقدات الجديدة على حسب المقاس المدون بالسجلات ، وجار توزيع هذه السجلات على جميع المديريات ، حرصًا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الأئمة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيتم توزيع (3000) زي أزهري خلال هذا الأسبوع ، على النحو التالي : قنا 500 ، والشرقية 500 ، والبحيرة 500 ، والمنوفية 500 ، والغربية 500 ، والقاهرة 200 ، وأسيوط 200 ، والإسماعيلية 100 ، كما سيتم توزيع (2100) عمامة مجهزة هذا الأسبوع أيضًا ، على النحو التالي : القاهرة 400 ، والشرقية 400 ، والجيزة 350 ، والقليوبية 350 ، وبني سويف 200 ، والفيوم 200 ، والمنيا 200 ، كما سيتوالى توزيع الزي الأزهري والعمائم المجهزة تباعًا على جميع الأئمة بجميع المديريات .
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