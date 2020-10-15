مساعد وزير الداخلية الأسبق: خريجو الشرطة مشروع شهداء جدد

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن خريجي كلية الشرطة، يتخرجون للدفاع عن الوطن، فهم الآن مشروع شهداء جديد.





وأضاف المقرحي في مداخلته الهاتفية مع برنامج مساء القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خالد عوامي عبر قناة الحدث اليوم، أن أبناء الشهداء دخلوا كليات الشرطة، ليكملوا مسيرة أولياء أمورهم، وحتى يثأروا لوطنهم، وأنه رغم غياب آبائهم إلا أنه يكفيهم وجود رئيس يقدرهم ويحترمه وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.



