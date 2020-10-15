مساعد وزير الداخلية الأسبق: خريجو الشرطة مشروع شهداء جدد

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن خريجي كلية الشرطة، يتخرجون للدفاع عن الوطن، فهم الآن مشروع شهداء جديد.
وأضاف المقرحي في مداخلته الهاتفية مع برنامج مساء القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خالد عوامي عبر قناة الحدث اليوم، أن أبناء الشهداء دخلوا كليات الشرطة، ليكملوا مسيرة أولياء أمورهم، وحتى يثأروا لوطنهم، وأنه رغم غياب آبائهم إلا أنه يكفيهم وجود رئيس يقدرهم ويحترمه وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مساعد الوزير السابق، أن الشرطة مثل الكليات الحربية، متابعا: "نحن نعمل على الدفاع على البلاد من الإرهاب الذي تفشى من سنة ٢٠١١، واليوم الشرطة والشعب علاقتهم مختلفة، فالشعب يساعد على حل القضايا وكشف المجرمين، مثل حادثة فتاة المعادي، لأنها كانت تحمي مالها، وكل من هو حامي لماله فهو شهيد، فتم القبض على الجناة، وسيتم الحكم عليهم".