بسبب تجاربها الصاروخية.. بومبيو يحذر: العالم يجب أن يكون أكثر قلقًا من الصين









"ما مدى قلقك بشأن هذه الصواريخ البالستية العابرة للقارات؟ ما مقدار التهديد الذي تعتقد أنه يجب أن يشعر به الأمريكيون؟ وهل ما زلت واثقًا من أن الدبلوماسية التي أطلقتها أنت والرئيس ترامب مع كوريا الشمالية قد نجحت في الحد من التهديد؟" سأل أحد المراسلين عقب خطاب الأربعاء من قبل وزير الخارجية.





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وأجاب بومبيو "نعم"، ردا فقط على السؤال الأخير.





"نعم، ولكن ما هو قلقك بشأن الصواريخ؟" وسأل المراسل، الذي قاطعه ضحك وزير الخارجية الأمريكي.





وأشار بومبيو إلى أنه "من المهم معرفة أنه عندما تبني دولة ما برنامجها الصاروخي، فإن أهم شيء يفعلونه للتأكد من أنه يعمل بالفعل هو اختبار تلك الصواريخ".





وأكد أن بكين "أجرت العام الماضي تجارب صاروخية أكثر من بقية العالم مجتمعة".





ولكن الكوريين الشماليين لم يجروا العام الماضي أي تجارب صاروخ باليستي عابر للقارات.





وأشار بومبيو إلى أن الشيء نفسه ينطبق على العام الذي سبقه أيضًا.





ومضى ليعلن أنه في حين أن بيونج يانج لم تنزع السلاح النووي تمامًا كما ضغطت واشنطن خلال المفاوضات، فإن تصرفات إدارة ترامب "أدت بالتأكيد إلى تقليل المخاطر من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمكان الذي كنا سنكون فيه لو واصلنا المسار الذي سلكته الإدارة السابقة"





ومع ذلك، يبدو أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يأخذ برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الديمقراطية بجدية أكبر.





وقال إسبر يوم الأربعاء، قبل لقاء مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك "نتفق على أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة والعالم".





وجاءت تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعد أيام فقط من إطلاق بيونج يانج لأول مرة صواريخها الباليستية العابرة للقارات الجديدة خلال عرض عسكري لإحياء الذكرى 75 لتأسيس الأمة.