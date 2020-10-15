منحة الـ 100 جنيه..مساعدة من الرئيس السيسي للمسنين في شهر أكتوبر

قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، إن منحة الـ100 جنيه هي منحلة لعملاء برنامج تكافل و كرامة المسنين أي الذي يزيد عمرهم عن 65 عاما و هي زيادة 100 جنيه لمعاشهم الأساسي الذي يقدر ب450 جنيها ليكون مجموع معاشهم 550 جنيها في شهر أكتوبر.





و أضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خبر اليوم» على قناة «on»، أن تلك المنحة مقدمة من الرئيس السيسي للمسنين في شهر أكتوبر فقط.





وأكد مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، أن تكلفة المنحة ككل هي 48 مليونا من ميزانية الدولة.



