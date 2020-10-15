منحة الـ 100 جنيه..مساعدة من الرئيس السيسي للمسنين في شهر أكتوبر

قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، إن منحة الـ100 جنيه هي منحلة لعملاء برنامج تكافل و كرامة المسنين أي الذي يزيد عمرهم عن 65 عاما و هي زيادة 100 جنيه لمعاشهم الأساسي الذي يقدر ب450 جنيها ليكون مجموع معاشهم 550 جنيها في شهر أكتوبر.
و أضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خبر اليوم» على قناة «on»، أن تلك المنحة مقدمة من الرئيس السيسي للمسنين في شهر أكتوبر فقط.
وأكد مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، أن تكلفة المنحة ككل هي 48 مليونا من ميزانية الدولة.
ونوه إلى أن معاش المسنين كان في السابق 350 جنيها لكن الآن أصبح 450 جنيها وذلك يعكس اهتمام الدولة بالمسنين.