AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منحة الـ 100 جنيه..مساعدة من الرئيس السيسي للمسنين في شهر أكتوبر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:04 م
وزارة التضامن
وزارة التضامن
Advertisements
قسم التوك شو
قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، إن منحة الـ100 جنيه هي منحلة لعملاء برنامج تكافل و كرامة المسنين أي الذي يزيد عمرهم عن 65 عاما و هي زيادة 100 جنيه لمعاشهم الأساسي الذي يقدر ب450 جنيها ليكون مجموع معاشهم 550 جنيها في شهر أكتوبر. 

و أضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خبر اليوم» على قناة «on»، أن تلك المنحة مقدمة من الرئيس السيسي للمسنين في شهر أكتوبر فقط.

وأكد مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل و كرامة بوزارة التضامن، أن تكلفة المنحة ككل هي 48 مليونا من ميزانية الدولة. 

ونوه إلى أن معاش المسنين كان في السابق 350 جنيها لكن الآن أصبح 450 جنيها  وذلك يعكس اهتمام الدولة بالمسنين.   
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيومي القطان: 15 مليون أسرة مصرية تستفيد من معاشات الدولة..فيديو

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

100 جنيه زيادة ومواصلات مجانية أبرزها .. وزيرة التضامن تعلن 4 أخبار سارة لكبار السن

برلمانية: إعفاءات "التضامن" لكبار السن لا تنطبق على المواصلات الخاصة

بعد قرارات الدولة لكبار السن.. خبير: مصر أول دولة أفريقية تقوم بتلك الخطوة

القومى للمرأة يشكر وزيرة التضامن على زيادة مساعدات تكافل وكرامة 100 جنيه

ترشيحاتنا

وفاة أرملة الفريق محمد العصار

مستشار المفتي: عند تلاوة القرآن بغير وضوء وجاءت سجدة تلاوة عليك بهذه الكلمات

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد

على خناقة بينهم| عمر كمال: باسم سمرة كان متقل فى الشرب وقعد يشتم

وزير المالية: لا تحريك في شرائح الضرائب للقطاع الخاص

الرعب يجتاح العالم.. الصحة العالمية تحذر من ارتفاع مفاجئ في إصابات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وشعر قصير.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها على إنستجرام

طفلة تموت جوعًا من إهمال وقسوة والديها بالتبني.. تفاصيل مروعة

حلوى مولد النبوي 2020 .. طريقة عمل القشطية في 5 دقائق