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توك شو

إبراهيم عيسى: جماعة الإخوان تعلم أعضاءها الغدر منذ نشأتها والدليل مقتل النقراشي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:38 م
قرار حل جماعة الإخوان
قرار حل جماعة الإخوان
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه بعد إصدار قرار بحل جماعة الإخوان من رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي بعشرين يوما تم اغتيال النقراشي من قبل جماعة الإخوان، مضيفا إلى أن القاتل "عبد المجيد أحمد حسن" كان متنكرا بزي أحد الضباط أثناء انتظار النقراشي للمصعد بمبنى وزارة الداخلية.     

وأكد عيسى خلال برنامجه «أصل الجماعة» على قناة «on»، أن جماعة الإخوان تعلم أعضاءها الغدر منذ نشأتها و مثال ذلك أن الطالب الذي اغتال النقراشي كان ابن أحد موظفي وزارة الداخلية و عندما وصل قرار اعتقاله مع مجموعة من الإخوان إلى النقراشي لم يعتقله بل قرر أن يتم تعليم الطالب بالمجان و من ثم قتله هذا الطالب.    

وأضاف عيسى أن سيد أبو شلوع أحد قادة الإخوان في التنظيم السري قال إن الأمر الصادر باغتيال النقراشي كان من القيادة و أنه كان من المجموعة التي وقع الاختيار عليها لاغتيال النقراشي و أستمر ابو شلوع بسرد تفاصيل الليلة التي سبقت الاغتيال و أن تلك المجموعة الإرهابية اقترعوا من أجل تحديد من الذي سيقوم بتلك المهمة إلى أن وقع الاختيار على شاب قصير لكنهم أعادوا القرعة أنهم أرادوا رجلا يستطيع التنكر في زي رجل شرطة و وقع الاختيار على الفتي عبد المجيد. 

ونوه إلى أن عبد المجيد و أمثاله من الخونة هم نتاج فكر حسن البنا و صناعته و ثمرة جهد و فكر حسن البنا.    
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