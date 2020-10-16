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توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين يواصل النجاح.. مصطفى بكري يهنئ سيراميكا بالصعود للدوري الممتاز..وزير المالية: لا تحريك في شرائح الضرائب للقطاع الخاص.. وشعراوي: تلقينا مليوني طلب تصالح

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة.. ونستعرض أهم هذه الأخبار. 

قال الإعلامي مصطفى بكري إن نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين نجح اليوم في الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ، موجها التهنئة لأسرة النادي وللنائب محمد أبو العينين على هذا الصعود.

قال الإعلامي مصطفى بكري إن حادثا بشعا وقع بالأمس هز وجدان المصريين حيث كانت "مريم" المعروفة بـفتاة المعادي الفتاه الشابة والتي كان من المفترض أن يكون حفل زفافها بعد عدة أسابيع متجهة لمنزلها لاقت مصرعها على يد 2 من المجرمين حاولا سرقتها.

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء في وفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستقرار الاقتصادي يتحقق بحل أكبر مشكلة تواجه مصر خلال هذه الفترة وهي توفير فرص عمل خاصة وأن تعداد مصر يتخطى الـ100 مليون مواطن مما يؤدي إلى دخول مليون شاب وفتاة سنويا لسوق العمل.

كشف الفنان تيام مصطفى قمر، كواليس علاقته بوالده الفنان مصطفى قمر، قائلا:"  أبويا كان بيقولي زمان يا حبيبي لو تعبان مش لازم تروح المدرسة ".

قال الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية إن هناك برنامجا لإنتاج أصناف القطن، وموجود في مصر منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أنه تم إنتاج ما يقرب من 100 صنف من القطن.

كشف المطرب عمر كمال، عن واقعة الاشتباك التى حدثت بينه وبين الفنان باسم سمرة، موضحًا أنه كان عيد ميلاد يشهد حضورا كبيرا من الفنانين والممثلين وبعض المخرجين، وتابع:" وباسم سمرة كان متقل شوية فى الشرب واضايق وقعد يشتم لأن لم أوجه له التحية".

وجه رئيس شركة سيمنز العالمية جو كايسر الشكر للرئيس السيسي ووزير الكهرباء لإختيار شركة سيمنز لبناء مركز  الطاقة بالعاصمة الإدارية كما وجه الشكر للحكومة على الشراكة مع سيمنز العالمية وتتطلع الى مزيد من التعاون.

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المواطنين متفهمة جدا لقانون التصالح.

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