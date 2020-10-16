لعلاج ما أفسده كورونا .. دراسة تنصح باتباع هذا النظام بعد التعافي من العدوى

مع تزايد عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بدأ الأشخاص في اتخاذ تدابير مختلفة لتعزيز صحتهم المناعية لتقليل مخاطر الإصابة، إن وجود نظام دفاع داخلي صحي يحمينا من غزو الفيروسات والبكتيريا الأجنبية المسببة للأمراض.





ويعد اليوم 16 أكتوبر هو اليوم العالمي للتغذية، و يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة المدعمة في النظام الغذائي على زيادة تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل من مخاطر المشكلات الصحية المختلفة.





وكشفت دراسة حديثه عن نظام غذائي يجب اتباعه بعد التعافي من فيروس كورونا ، والي يتضمن مجموعة فيتامينات.





وحسب موقع timesofindia فيتامين د هو أيضًا عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون وله خصائص مضادة للالتهابات وتنظيم المناعة.





تساعد هذه المغذيات في تنشيط آلية الدفاع لجهاز المناعة. غالبًا ما ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بالعدوى والمرض والاضطرابات المرتبطة بالصحة المناعية، يعتبر نقص فيتامين د شائعًا جدًا في جميع أنحاء العالم. لذلك ، للحفاظ على المقدار اليومي الموصى به من فيتامين د، يعتمد معظم الاشخاص على المكملات.



