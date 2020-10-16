في عيد ميلاد مكة .. محمد صلاح يتصدر الترند.. ومغردون: كل سنة وانتي طيبة يا أميرة العرب

دشن عدد من رواد موقع االتواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاد ابنتة مكة





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و تفاعل عدد كبير من رواد تويتر و جاءت التعليقات كالاتي :





، عملها معاكي اليوم في عيد ميلادك ، بس برده كل سنة وانتي طيبة معلش يا مكه تويتر المقرف فيه مشكلة





كل سنة و انتي طيبة يا احلي مكة





محمد_صلاح الأفضل والأجمل والأروع.. سنظل لك داعمين لأنك تستحق





ابن الوز عوام





ربنا يخليهالك و يحرصها يا فخر العرب





كل سنه ومكة طيبه يا #فخر_العرب وعقبال مليون سنه





ربنا يخليكوا لبعضو تشوفها عروسة





ا حتفل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخبنا الوطني، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مميزة.





ونشر محمد صلاح، صورة بصحبة ابنته عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، الذى ظهر فيه مع مرتديا ملابس أبطال فيلم الكارتون الشهير The Incredibles: وكتب "عيد ميلاد سعيد لأميرتي!









أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " ، عن قائمة لاعبي ليفربول التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا لهذا العام والتي جاءت على رأسها النجم المصري محمد صلاح ، ومن المقرر أن تشارك هذه القائمة بداية من دور المجموعات.









وشهدت القائمة غياب هاري ويلسون المهاجم الإنجليزي الشاب بعد تأكد رحيله عن الفريق في فترة الإنتقالات الحالية ، كما شهدت تواجد السويسري شوردان شاكيري رغم عدم مشاركته المستمرة مع الألماني يورجن كلوب.





وجاءت قائمة نادي ليفربول الإنجليزي كالتالي:.





حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيليهير.





خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، ماتيب، جوميز، تسيميكاس، روبرتسون.





خط الوسط: تياجو، فابينيو، فينالدوم، كيتا، ميلنر، هندرسون، فيرمينو، ماني، تشامبرلين، شاكيري.





خط الهجوم: مينامينو، محمد صلاح، جوتا، أوريجي، إليوت.





ويذكر أن قرعة الإتحاد الأوروبي يويفا قد اسفرت عن تواجد فريق ليفربول مع أياكس الهولندي وأتلانتا الإيطالي وميتلاند الدنماركي.