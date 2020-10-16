محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة على طريقته الخاصة

احتفل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخبنا الوطني، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مميزة.





ونشر محمد صلاح، صورة بصحبة ابنته عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، الذى ظهر فيه مع مرتديا ملابس أبطال فيلم الكارتون الشهير The Incredibles: وكتب "عيد ميلاد سعيد لأميرتي! 🤩🎉"







أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " ، عن قائمة لاعبي ليفربول التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا لهذا العام والتي جاءت على رأسها النجم المصري محمد صلاح ، ومن المقرر أن تشارك هذه القائمة بداية من دور المجموعات.







وشهدت القائمة غياب هاري ويلسون المهاجم الإنجليزي الشاب بعد تأكد رحيله عن الفريق في فترة الإنتقالات الحالية ، كما شهدت تواجد السويسري شوردان شاكيري رغم عدم مشاركته المستمرة مع الألماني يورجن كلوب.









وجاءت قائمة نادي ليفربول الإنجليزي كالتالي:.









حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيليهير.













خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، ماتيب، جوميز، تسيميكاس، روبرتسون.





خط الوسط: تياجو، فابينيو، فينالدوم، كيتا، ميلنر، هندرسون، فيرمينو، ماني، تشامبرلين، شاكيري.





خط الهجوم: مينامينو، محمد صلاح، جوتا، أوريجي، إليوت.







ويذكر أن قرعة الإتحاد الأوروبي يويفا قد اسفرت عن تواجد فريق ليفربول مع أياكس الهولندي وأتلانتا الإيطالي وميتلاند الدنماركي.

