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أخبار العالم

في ثاني مناظرة رئاسية مع بايدن.. ترامب يكشف موقفه من الانتقال السلمي للسلطة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه مع انتقال سلمي للسلطة، مؤكدًا أنه يشعر تمامًا من فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

جاء ذلك خلال ثاني ثاني مناظره انتخابية في مواجهة منافسه المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، حيث يردان على أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تليفزيونية مختلفة.

وأضاف ترامب: "أشعر بأنني سأفوز وأريده فوزا نظيفا وأنا مع نقل سلس للسلطة ولكنني سأفوز ولن يكون هناك نقل للسلطة".

وتابع: "اقتصادنا في العام القادم سيكون رائعا إذا لم يصل إلى السلطة شخص يزيد الضرائب".

يشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات التلفزيونية التي أطلقت بعد إعلان ترامب إصابته بفيروس كورونا في الأول من اكتوبر.

ويتقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب الى آخر.

واتهم دونالد ترامب الذي انتقد بقسوة خصمه، جو بايدن بأنه "سياسي فاسد" خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا. وقال إنه "لا ينبغي حتى السماح له بالترشح" للبيت الأبيض.

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