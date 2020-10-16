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أخبار العالم

هولندا تستدعي سفير روسيا بعد قرار موسكو وقف المشاركة في المشاورات حول تحطم الطائرة الماليزية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
استدعت وزارة الخارجية الهولندية، السفير الروسي في لاهاي ألكسندر شولجين، عقب قرار بلاده وقف المشاورات الثلاثية مع هولندا وأستراليا حول التحقيق في ملابسات تحطم الطائرة الماليزية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك - في بلاغ لبرلمان بلاده - إن مجلس الوزراء يشعر بأسف بالغ من قرار روسيا أحادي الجانب، ويشدد على التزامه بمواصلة المحادثات بهدف وضع حل سيتيح تعويض المعاناة والأضرار الضخمة الناجمة عن كارثة الرحلة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/. 

وذكر بلوك أنه جرى استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية وجرى إبلاغه بهذه المعلومات، مشددا على أن هولندا لا تستبعد أي خيارات لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم وقف مشاركة موسكو في المشاورات الثلاثية مع أمستردام وكانبرا بشأن تحطم طائرة "بوينج" الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014، الذي أسفر عن مقتل 298 شخصا، بسبب "الإجراءات الهولندية غير الودية". 
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