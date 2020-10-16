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فن

أخبار الفن .. تامر حسني يطرح أغنية مبطلناش إحساس .. محمود ياسين يتصدر تريند بعد وفاته

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم



















نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
طرح الفنان تامر حسني اغنية جديدة بعنوان " مبطلناش احساس" منذ قليل من البومه الجديد " خليك فولاذي"، عبر قناة شركة روتانا الرسمية.

تحل اليوم السادس عشر من شهر أكتوبر ذكرى وفاة الفنان الراحل عمر الحريري،  الذي توفى في 2011 عن عمر يناهز 85 عاما.

ما زال الفنان الكبير محمود ياسين يتصدر تريندات منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله اول امس الاربعاء.


مازالت عائلات كارداشيان تثير الجدل بالتشاجر مع بعضهن البعض ضمن حلقات  keeping up with kardshains، وهو السبب الذي يجعل المسلسل أكثر انتشارا بسبب تلك الازمات.


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