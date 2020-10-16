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فن

ضرب وسحل ..خناقات نجمات عائلة كارداشيان عرض مستمر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:55 ص
عائلة كارداشيان
عائلة كارداشيان
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شروق ابراهيم
مازالت عائلات كارداشيان تثير الجدل بالتشاجر مع بعضهن البعض ضمن حلقات  keeping up with kardshains، وهو السبب الذي يجعل المسلسل أكثر انتشارا بسبب تلك الازمات. 

وآخر تلك الازمات، تبادل الشقيقتان كايلي وكيندال جينر الشتائم والتعدي على بعضهن بالضرب ، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من مسلسل keeping up with kardshains. 

وبررت كلوي كارداشيان ان سبب نشوب خلاف بين كايلي جينر، أصغر مليارديرة في عائلة كارداشيان وكيندال جينر عارضة أزياء هو تناولهما للخمور بشراهة ولذلك تصرفاتهما غير منطقية خلال هذة الفترة فضلا عن ذلك ان كيندال تمر بنوبة اكتئاب.

وهذه ليست المرة الاولى ، سبق ومرت كورتني و شقيقتها كيم كارداشيان بنفس الموقف بدأ منذ أسابيع عرض الموسم الـ 18 من مسلسل Keeping up with kardshains الذي يرصد حياة نجمات عائلة كارداشيان بشكل مفصل ويومي، وخلال أحداث الحلقة الأسبوعية الماضية نشب خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي انتهى بـ علقة ساخنة بين الطرفين.

خلال عرض الحلقة الأسبوعية الجديدة، ظهرت كيم كارداشيان بإصابات بالغة في كتفيها وذراعها بعد مشاجرتها بالأيدي مع شقيقتها كورتني.
وظهرت كورتني كارداشيان خلال الحلقة الجديدة من مسلسل Keeping up with kardshians وهي تبكي قائلة :" المشاركة في مسلسل معتمد على حياتنا العائلية أشبه بالتعذيب وكأنها عالقة في فخ قذر.
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