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أخبار العالم

إسرائيل تشتعل.. مظاهرات بالآلاف ضد نتنياهو واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:27 ص
مظاهرات بالآلاف ضد
مظاهرات بالآلاف ضد نتنياهو واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين
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سمر صالح
احتشد آلاف الإسرائيليين،  في جميع أنحاء البلاد، لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة والرحيل عن الحكم، داعين القضاء الإسرائيلي لمحاسبته على ملفات الفساد التي تلاحقه، وذلك وسط اشتباكات مع مؤيديه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين المتظاهرين المعارضين من جهة وأنصار نتنياهو من جهة أخرى، في منطقة حولون.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المتظاهرين أطلقوا شعارات تطالب باستقالة نتنياهو بسبب لوائح الاتهامات في ثلاث قضايا فساد، معتبرين أنه فشل في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الصحيفة، فإن اشتباكات عنيفة زادت وتيرتها مؤخرا بين أنصار الليكود الذي يرأسه نتنياهو، والمتظاهرين المعارضين، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 محتجين.

وفي وقت سابق اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، الشرطة الإسرائيلية بالتقصير في حماية المتظاهرين، معتبرًا أنهم يتعرضون لأعمال عنف قد تودي بحياتهم وصولا إلى القتل.

وطالب جانتس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، "ببذل الجهود من أجل منع أعمال العنف ضد المتظاهرين، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة الإغلاق الصحي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد".

ودعا جانتس إلى تعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية في الميادين التي تشهد التظاهر، مستنكرا في الوقت ذاته اعتداء بعض المتظاهرين على رجال الشرطة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وجاءت اتهامات جانتس بعد تسجيل بعض حالات الاعتداء من قبل مجهولين على المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات ضد نتنياهو، حيث أصيب عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة بعضها خطيرة.
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