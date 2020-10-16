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محافظات

تجهيز المساجد بـ100 مليون جنيه.. وزير الأوقاف: الدولة تسعى لتحسين الظروف المعيشية للأئمة.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:05 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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حسن غنيمة
عقد الدكتورمحمد مختارجمعة وزيرالأوقاف اجتماعا مع أئمة وشيوخ مديرية أوقاف السويس بديوان عام محافظة السويس بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس .

وخلال اللقاء تحدث وزير الأوقاف عن عمل الأئمة، مؤكدا أن الدولة تسعي لتحسين الظروف المعيشية للأئمة شملت زيادة المرتبات والتخصصات المالية وصرف زي موحد للأئمة  وفتحت أبواب التقدم للدراسات العليا للأئمة وتم الإعلان عن ألف منحة مجانية للماجستير لتحسين الوضع العلمي للأئمة.

ولفت مختار جمعة إلى أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية للائمة وطباعة كتيبات دينية توزع علي المكتبات العامة ومراكز الشباب الرياضية تشجيعا للبحث العلمي. 

وأضاف أن هذا يأتي  تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس وأن الدولة تقوم ببناء المساجد ويتم افتتاحها شهريا ونحن اليوم  نفتتح مساجد بمحافظة السويس، مشيرا إلي أنه تم بناء وافتتاح ٣٦٠٠ مسجدا خلال ٦ سنوات وتقوم الوزارة بفرش وتجهيز المساجد بمبلغ ١٠٠ مليون  جنيه. 

حضر اللقاء دكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والشيخ ماجد راضي مدير عام الأوقاف وأئمة السويس .
تجهيز المساجد بـ100 مليون جنيه.. وزير الأوقاف: الدولة تسعى لتحسين الظروف المعيشية للأئمة.. فيديو
تجهيز المساجد بـ100 مليون جنيه.. وزير الأوقاف: الدولة تسعى لتحسين الظروف المعيشية للأئمة.. فيديو
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