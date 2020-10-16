بفستان أسود .. علا الفارس تتألق بإطلالة عصرية

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية عصرية تبرز من اناقتها وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت علا الفارس وهي ترتدي فستان متسوط الطول باللون الأسود وبعض الخطوط من الأبيض بأكمام طوية وحزام ضيق على خصرها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
واكتفت علا الفارس بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي مع ساعة يد باللون الاسود من الجلد ، وهو ما اكمل من إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: