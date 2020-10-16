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أخبار البلد

اليوم.. مناقشة مستجدات إصلاح تشوهات وإطالة العظام في ملتقى الأطباء العرب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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محمد غالي
ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) التابع لاتحاد الأطباء العرب، الْيَوْمَ الجمعة، ملتقى علمي لتنمية مهارات المتدربين في اصلاح تشوهات واطالة العظام عبر تقنية "زووم" على الإنترنت؛ بمشاركة خبراء من الولايات المتحدة، والمكسيك، وباكستان، وعدد من مختلف دول العالم.  

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء المتخصصين في جراحة العظام بينهم الدكتور محمد فاضل، مدير برنامج إصلاح التشوهات وإطالة العظام بمعهد "معتمد" والدكتور شريف بشاي، والدكتور مصطفى الشربيني، والدكتور عادل خميس، والدكتور عصام الشريف، والدكتور خالد عمارة، والدكتور محمود حافظ. 

ويستهدف الملتقى العلمي تنمية مهارات أطباء العظام في مصر  والوطن العربى ، ورفع كفاءاتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على المستجدات الطبية في هذا المجال.

في سياق متصل، قال معهد معتمد إن باب الحجز لا يزال مفتوحا للتسجيل  في الدفعة الحادية عشر من الدبلوم المهنى فى اصلاح تشوهات واطالة العظام، والذي يجرى التدريس خلاله بطريقة نظام التعليم الهجين، حيث يتم استخدام احدث تقنيات التعليم التفاعلى عن بعد، إضافة الى التدريب على المهارات الاكلينيكية والجراحية فى ورش عمل ينظمها المعهد حسب الاجراءات الاحترازية المتبعة طبقا لتعليمات الجهات المختصة.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء إن المحاضرات العلمية لمعهد معتمد تستهدف تنمية مهارات الأطباء، واطلاعهم على كافة المستجدات الطبية في مجال جراحة العظام.

وأكد "رسلان" أن الدورات والأيام العلمية المتخصصة تستهدف بوجه عام رفع مهارات الأطباء، بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية، وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويعد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة معتمد هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية؛ حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة.
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