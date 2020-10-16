بعد إصابته بكورونا.. رونالدو: لا تدع ما لا يمكنك القيام به يقف في طريق ما يمكنك فعله

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي:" لا تدع ما لا يمكنك القيام به في طريق ما يمكنك فعله"

وقال الاتحاد البرتغالي إن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه.

وقال الاتحاد البرتغالي إن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه.

وأكد الاتحاد البرتغالي أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي.

وأكد الاتحاد البرتغالي أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية، من أجل استكمال الحجر الصحي في تورينو، والانضمام إلى يوفنتوس فور تعافيه من الفيروس التاجي.



