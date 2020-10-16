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رياضة

بعد إصابته بكورونا.. رونالدو: لا تدع ما لا يمكنك القيام به يقف في طريق ما يمكنك فعله

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:07 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي،صورة له على حمام السباحة، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، من داخل الحجر الصحي.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي:" لا تدع ما لا يمكنك القيام به في طريق ما يمكنك فعله"

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا .

وأكد الاتحاد البرتغالي  أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي.

وقال الاتحاد البرتغالي إن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية، من أجل استكمال الحجر الصحي في تورينو، والانضمام إلى يوفنتوس فور تعافيه من الفيروس التاجي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وبرشلونة، المقرر لها يوم 28 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


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