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برلمان

مستقبل وطن في الصدارة.. 6 أحزاب أوفر حظا في حصد المقاعد الفردية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
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أحمد أيمن
منافسة شرسة تخوضها الأحزاب في انتخابات مجلس النواب 2020، حيث يشارك 38 حزبا في مارثون النواب على المقاعد الفردية، لحصد أكبر عدد من المقاعد تحت قبة المجلس الجديد.

ووفقا لدراسة أعدها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية دراسة بشأن ترشيحات الأحزاب على المقاعد الفردية، للوقوف على آلية اختيار الأحزاب للترشيحات وتوزيعها على المقاعد على مستوى محافظات الجمهورية، تبين وجود 6 أحزاب قدمت أكبر عدد من المرشحين على المقاعد الفردية: 

- حزب مستقبل وطن اكبر الاحزاب صاحبة الترشيحات على المقاعد الفردية بواقع 280 مرشح من اجمالى 3964 مرشحا، بنسبة 7.1%.

- يليه حزب حماة الوطن، بواقع 121 مرشح فردى، بنسبة 3.1% من اجمالى المرشحين الفردى على مستوى الجمهورية.

- ثم حزب الوفد، حيث رشح 67، بنسبة 1.7% من اجمالى المرشحين.

- جاء حزب الشعب الجمهورى فى المرتبة الرابعة بواقع 58 مرشحا، بنسبة 1.5% من اجمالى المرشحين الفردي على مستوى الجمهورية.

- وفى المرتبة الخامسة حزب الحرية، بواقع 49 مرشحا بنسبة 1.2%.

- ثم حزب المؤتمر فى المرتبة السادسة بواقع 46 مرشحا، بنسبة 1.2%.
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