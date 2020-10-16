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رياضة

رسميا.. سفير مصر بالمغرب يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:13 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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القسم الرياضي
أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن نتيجة التحاليل التي أجراها التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك أثبتت إصابته بشكل رسمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد إجراوئه مسحة خلال الساعات الماضية.


وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة: "المسحة التي أجراها فرجاني ساسي أثبتت إصابته بفيروس كورونا لكن في الوقت الحالي حالته الصحية مستقرة للغاية ونعمل على توفير كافة التسهيلات لسلامة اللاعب".


وأشار سفير مصر بالمغرب: "في الوقت الحالي جار التشاور مع الجانب المغربي لعزله في غرفه في الفندق، لحين إتمام شفائه بشكل كامل وعودته مجددا لحالته الطبيعية"

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صباح اليوم عن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، ويعد الرباعي المرشح للتتويج بالبطولة هم فريقا (الأهلي والزمالك) من مصر وفرقتين من المغرب ( الرجاء والوداد).


جاء ذلك بعد إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،قرعة تحديد البلد المستضيف للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حالة تأهل ناديين من بلدين مختليفن إلى المباراة النهائية للبطولة.

وجاءت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:.

-في حالة وصول الوداد والرجاء للنهائي سيقام في المغرب

-في حالة وصول فريق من مصر ضد فريق من المغرب سيقام في مصر

- في حالة وصول الأهلي والزمالك سيقام في مصر

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