رسميا.. سفير مصر بالمغرب يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن نتيجة التحاليل التي أجراها التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك أثبتت إصابته بشكل رسمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد إجراوئه مسحة خلال الساعات الماضية.









وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة: "المسحة التي أجراها فرجاني ساسي أثبتت إصابته بفيروس كورونا لكن في الوقت الحالي حالته الصحية مستقرة للغاية ونعمل على توفير كافة التسهيلات لسلامة اللاعب".









وأشار سفير مصر بالمغرب: "في الوقت الحالي جار التشاور مع الجانب المغربي لعزله في غرفه في الفندق، لحين إتمام شفائه بشكل كامل وعودته مجددا لحالته الطبيعية"



