AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشارك فى مراسم تأبين محمد فريد خميس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:40 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يشارك فى مراسم تأبين محمد فريد خميس
Advertisements
ايمن محمد
شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى مراسم تأبين محمد فريد خميس رجل الصناعة، أمس، بمقر الجامعة البريطانية بالقاهرة.

وقدم فودة واجب العزاء لأسرة رجل الأعمال محمد فريد خميس والق ىكلمة نيابة عن المحافظين، وذكر العديد من أعمال الخير التى قدمها رجل الاعمال الراحل  لابناء ومواطنى محافظة جنوب سيناء مثل المنح الدراسية ودعم المحافظة فى العديد من المناسبات الوطنية والإجتماعية كالنخيل والسجاد وغيرها من المساهمات المختلفة.

 وتمنى له الرحمة والمغفرة وأثنى على الأسرة الكريمة وتمنى لهم الاستمرار فى الإنتاج والنجاح وفعل الخير. حضر مراسم تأبين رجل الصناعة الراحل عدد  كبير من  السياسيين والوزراء ورجال الدين الاسلامى والمسيحى ورجال الإعلام.

 وكان رجل الاعمال الراحل محمد فريد خميس يقدم الكثير من الدعم  لجنوب سيناء، وخاصة المنح الدراسية المجانية من الجامعة البريطانية  علاوة علي  دعم اعمال التطوير في مدن جنوب سيناء بالنخيل. 

اقرا أيضا : 
محافظ جنوب سيناء يشارك فى مراسم تأبين محمد فريد خميس
محافظ جنوب سيناء يشارك فى مراسم تأبين محمد فريد خميس
محافظ جنوب سيناء يشارك فى مراسم تأبين محمد فريد خميس
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاحه الجمعة المقبل.. مسجد الحق المبين بطور سيناء تحفة معمارية جديدة على أرض الفيروز

أبو العينين ينعى رجل الأعمال محمد فريد خميس: أحد قامات الصناعة الوطنية ورموزها الناجحين

أحمد موسى ينعى رجل الأعمال محمد فريد خميس.. فيديو

الأزهر ينعى «رجل الخير» محمد فريد خميس

محمد صبحي ناعيًا محمد فريد خميس: رجل وهب حياته وماله لمن احتاج

وزير القوى العاملة ينعى رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس

ترشيحاتنا

بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

وقف تمديد جوازات سفر المصريين في الكويت

السفير الصيني يكرم طفلا مصريا حصد جائزة قصص الأطفال الدولية على مستوى الدول العربية وأفريقيا

كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"

وصول محمد رمضان إلى عزاء الفنان محمود ياسين

بـ116 ألف جنيه.. زيتا أول سيارة روسية كهربائية في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم