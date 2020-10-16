محافظ جنوب سيناء يشارك فى مراسم تأبين محمد فريد خميس

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى مراسم تأبين محمد فريد خميس رجل الصناعة، أمس، بمقر الجامعة البريطانية بالقاهرة.





وقدم فودة واجب العزاء لأسرة رجل الأعمال محمد فريد خميس والق ىكلمة نيابة عن المحافظين، وذكر العديد من أعمال الخير التى قدمها رجل الاعمال الراحل لابناء ومواطنى محافظة جنوب سيناء مثل المنح الدراسية ودعم المحافظة فى العديد من المناسبات الوطنية والإجتماعية كالنخيل والسجاد وغيرها من المساهمات المختلفة.





وتمنى له الرحمة والمغفرة وأثنى على الأسرة الكريمة وتمنى لهم الاستمرار فى الإنتاج والنجاح وفعل الخير. حضر مراسم تأبين رجل الصناعة الراحل عدد كبير من السياسيين والوزراء ورجال الدين الاسلامى والمسيحى ورجال الإعلام.





وكان رجل الاعمال الراحل محمد فريد خميس يقدم الكثير من الدعم لجنوب سيناء، وخاصة المنح الدراسية المجانية من الجامعة البريطانية علاوة علي دعم اعمال التطوير في مدن جنوب سيناء بالنخيل.



