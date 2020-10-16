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سيارات

تتمتع بقوة دفع رباعي.. مرسيدس تعلن عن سيارة جديدة منافسة لـ تسلا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:00 م
مرسيدس
مرسيدس
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أماني نوار
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس عن تغييرات شاملة في خطط مجموعة منتجاتها على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة لمضاعفة حجم منافستها على السيارات الكهربائية من خلال تقديم سيارة صالون  EV ، في غضون الأشهر المقبلة. 


أكدت مواقع بريطانية في تقرير أن السيارة الجديدة من مرسيدس تتمتع بقوة دفع رباعي بالكامل وهي سيارة ليموزين رائدة EQS.


ويطلق على هذه السيارة اسم  EQE، وتتفوق هذه السيارة على منافسيها للفئة ، BMW 5 Seriesو Audi A6، كونها أول عرض كهربائي كامل من علامة تجارية ألمانية متميزة في هذا المجال.

واكدت الشركة الالمانية في بيان أن منتجات EVA بقيادة EQS، سيتم إطلاقها اعتبارًا من عام 2021  ومن المفترض تنضم السيارات EQEالصالون و SUVللمجموعة قريبًا.

يذكر أن شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في مجال صناعة  السيارات الفارهة  تقوم بتطوير ركن السيارات بشكل ذاتي .

واكدت الصحف الالمانية أن مرسيدس تتعاون مع شركة بوش التقمية في مطار شتوتجارت الالماني من أجل تطوير هذه الخاصية .

ويشمل الاختبار أن يتم ترك السيارة في مكان مفتوح ومخصص لوقوف السيارات قبل أن يقوم الشخص باستقلال سيارات المطار فتتحرك سيارته من طراز إسكلاس بعد ذلك إلى المكان المخصص إلى ركن السيارة في الطوابق السفلية .

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