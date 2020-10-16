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منوعات

تاجر سلاح يقتل زوجته أمام أطفاله.. وتخفيف الحكم لسبب غريب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اعترف تاجر سلاح بإطلاق النار على زوجته المحامية، لكنه لن يواجه تهم القتل لأنه كان يعاني من الذهان هو مرض عقلي،  لتفاقمه خلال أشهر الحظر.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، كان بيتر هارتشورن جونز ، 51 عامًا ، يعاني من "خلل في الأداء العقلي" عندما أطلق النار على زوجته سيلك، 41 عامًا ، بينما كان طفلاهما في مزرعة مدينة  سوفولك ببريطانيا في مايو.


كان هارتشورن جونز قد نفى جريمة قتله لزوجته في جلسة استماع سابقة، لكنه أقر بأنه مذنب في جريمة قتل زوجته بسبب تخفيف الحكم عليه في محكمة التاج في إبسويتش.


وقضى ممثلو الادعاء بأن دعواه مقبولة في جلسة يوم الخميس، مما يعني أنه سيحكم عليه فقط في جريمة القتل غير العمد.


استمعت المحكمة إلى كيف قام المتهم بقتل زوجته أثناء وجود طفلين في المنزل، حيث أطلق النار مرتين على  زوجته  ببندقية  في غرفة نوم في منزلهم الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر مزرعة الكستناء في بارهام بالقرب من إبسويتش، وقيل إن الأطفال شهدوا "آثار" إطلاق النار.


اتصل المتهم بالشرطة  بعد  دقائق من إطلاق النار في الساعة 4.45 صباحًا يوم 3 مايو للإبلاغ عن أنه أطلق النار على زوجته المولودة في ألمانيا.

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