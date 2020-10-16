بـ116 ألف جنيه.. زيتا أول سيارة روسية كهربائية في مصر

تدرس الآن وزارة الصناعة والتجارة في روسيا إمكانية تصدير السيارة الكهربائية الروسية المعروفة باسم زيتا إلى مصر والأردن وألمانيا.
وأكدت الوزارة في تصريح لها أن ابتكار هذا المشروع والقدرة التنافسية العالية لهذا المنتج تسمح بالنظر بتفاؤل إلى فرص تصديره، ويجري العمل على مسألة تصدير السيارة إلى الهند وباكستان والأردن.
وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن الشهادة الفنية للسيارات الكهربائية في مراحلها النهائية الآن، مؤكدا أن تم تصنيع أولى السيارات الكهربائية بالتقنية المتسلسلة، ويجرى الآن تطوير تقنيات التجميع التسلسلي.
زيتا هي أول سيارة كهربائية روسية سيتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع بمدينة تولياتي بمقاطعة سمارا ن وتحتوي السيارة على محرك مدمج ، وهي بـ3 أبواب، وتبلغ سرعتها القصوى 120 كلم/ ساعة ، وتبلغ قيمتها في نموذجها 7150 دولار أي مايعادل 116 ألف جنيه.
يذكر أن السيارة الكهربائية تعمل بمحرك كهربائي بالبطارية، ويمكن شحنها بطرق مختلفة، منها محطات الشحن الكهربائية التى أصبحت فى تزايد مستمر حول العالم أو مكبس الجهد العالى بالمنزل، ومن الأمثلة على هذا النوع من المركبات جميع الموديلات من Tesla أوKona Elektro من Hyundai .
وأكدت الوزارة في تصريح لها أن ابتكار هذا المشروع والقدرة التنافسية العالية لهذا المنتج تسمح بالنظر بتفاؤل إلى فرص تصديره، ويجري العمل على مسألة تصدير السيارة إلى الهند وباكستان والأردن.
وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن الشهادة الفنية للسيارات الكهربائية في مراحلها النهائية الآن، مؤكدا أن تم تصنيع أولى السيارات الكهربائية بالتقنية المتسلسلة، ويجرى الآن تطوير تقنيات التجميع التسلسلي.
زيتا هي أول سيارة كهربائية روسية سيتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع بمدينة تولياتي بمقاطعة سمارا ن وتحتوي السيارة على محرك مدمج ، وهي بـ3 أبواب، وتبلغ سرعتها القصوى 120 كلم/ ساعة ، وتبلغ قيمتها في نموذجها 7150 دولار أي مايعادل 116 ألف جنيه.
يذكر أن السيارة الكهربائية تعمل بمحرك كهربائي بالبطارية، ويمكن شحنها بطرق مختلفة، منها محطات الشحن الكهربائية التى أصبحت فى تزايد مستمر حول العالم أو مكبس الجهد العالى بالمنزل، ومن الأمثلة على هذا النوع من المركبات جميع الموديلات من Tesla أوKona Elektro من Hyundai .