شاهد | طريقة شحن السيارة الكهربائية فى المنزل بأمان 100%

ظهرت السيارات الكهربائية فى الأسواق المصرية ، وبدأت محطات شحن الطاقة في الانتشار بجميع أرجاء الجمهورية ، بعد أن كانت قلتها من أهم العقبات أمام انتشارها .

وخلال الفيديو التالى نشرح لكم كيفية شحن السيارة الكهربائية من المنزل فى كبس الكهرباء العادى الذى يسمح بشحن السيارة بطريقة بسيطة دون البحث عن محطات تزويد بالطاقة إذا كانت أميال السير اليومية فى محيط مدينتك .

وقال عبدالسلام فودة أحد خبراء السيارات الكهربائية فى مصر ومن أوائل المستوردين لها ، أنه لابد من تواجد الشاحن الأصلى للسيارة الذى يأتى من ضمن اكسسواراتها الاصلية من الشركة وهو 220 فولت بقوة 12 امبير بمخرج ثلاثة بان الذى يصلح لاى مكبس كهرباء منزلى.

واوضح انه لابد من وضع الشاحن فى مكبس الكهرباء المنزلى والانتظار حتى يصدر صوت والذى يدل على أنه لا يوجد أى مشاكل فى عملية الشحن ، ثم وضع الشاحن فى المكان المخصص له فى السيارة الكهربائية .

وتابع فوذلك أن تابلوه السيارة عند بدايته لعملية الشحن يظهر علامة تؤكد على شحنه ومن الممكن أن تترك السيارة حتى تنهى شحنتها الكاملة وتفصل تلقائيا دون أى مشكلة .

واكد انه من الممكن أن نترك السيارة الكهربائية على الشاحن المنزلي ليلا دون الخوف من أى إخطار ، حيث انها تفصل تلقائيا حتى يتم إزالة الشاحن من السيارة وبداية استخدام السيارة .

وخلال الفيديو التالى نتعرف على طريقة الشحن الأمن للسيارة الكهربائية فى المنزل ومعرفة جميع متطلبات هذه العملية .