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الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الأول

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:55 م
الإفتاء: الأحد أول
الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الأول
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محمد شحتة
استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من أكتوبر، التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1442 هجرية. 

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، انه تعذر لديها رؤية هلال شهر ربيع الأول وبذلك يكون يوم السبت الموافق السابع عشر من أكتوبر هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجرية ويوم الأحد الموافق الثامن عشر من أكتوبر هو الأول من شهر ربيع الأول. 

وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2020 أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الجاري 1442 ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الجاري.

وقال علماء الحساب الفلكي، إن عدة شهر صفر ستكون 30 يومًا، حيث سيولد هلال شهر ربيع الأول في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 31 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم 16 أكتوبر «يوم الرؤية»، وإن المولد النبوي الشريف 2020، يوم 29 أكتوبر.

وطبقًا للحسابات الفلكية في القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وبذلك يكون يوم 17 أكتوبر الجاري هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، ويتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2020، فى اليوم التالى له.
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