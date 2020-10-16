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فن

شاهد.. زوجة عاصي الحلاني في إطلالة صيفية جذابة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:13 م
زوجة عاصي الحلاني
زوجة عاصي الحلاني
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محمد بدران
نشرت كوليت، زوجة الفنان اللبناني عاصى الحلانى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".


وظهرت بها كوليت، بفستان صيفي بدون أكمام ليكشف عن كتفيها، بالوان مبهجه، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يكشف عن جمالها، وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

شارك عاصي الحلاني بأغنية جديدة في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.


وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 


كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 


يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".


ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

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#relax #peace and pink @kaftish

A post shared by Colette Hallani (@colettehallani) on

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