AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خرجت توصل بنتها الحضانة.. اختفاء أم وطفليها في ظروف غامضة بـ سوهاج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:44 م
تغيب أم وطفليها عن
تغيب أم وطفليها عن المنزل عقب خروجها لتوصيل ابنتها
Advertisements
أنغام الجنايني
تغيبت ربة منزل وطفليها في ظروف غامضة، حيث خرجت من المنزل لتوصيل ابنتها للحضانة بمنطقة جامع راضوان بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، وحتى الآن لم تعد إلى منزلها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتغيب ربة منزل، 33 عامًا، وطفليها بعدما خرجت من منزلها لتوصل ابنتها إلى حضانتها بمنطقة جامع رضوان بدائرة القسم.


ويُكثف فريق البحث الذي تم تشكيلة من قبل ضباط مديرية الأمن بالمركز، بقيادة الرائد أحمد العزازي، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، لكشف غموض الواقعة من خلال تفريغ الكاميرات المُحيطة بمنطقة جامع راضوان دائرة القسم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناولا طعاما فاسدا.. إصابة طفلين بتسمم غذائي في سوهاج

مصرع كهربائي صعقًا بالكهرباء بمنزل عمه بسوهاج

إصابة طفلة بنزيف داخلي بالمخ إثر سقوطها من شرفة منزلها بسوهاج

انتحار فتاة شنقًا أعلى نخلة في سوهاج

رحلة قصيرة بين الحياة والموت.. نقص حضانات الأطفال المبتسرين كابوس يطارد أهالي سوهاج

مصرع شاب في انقلاب تروسيكل فى إحدى قرى سوهاج

ترشيحاتنا

بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

وصول علي الحجار ووفاء عامر إلى عزاء الفنان محمود ياسين

شريف العريان أمين عام الأولمبية: مرتضى منصور أهان الجميع .. ورئيس جديد للزمالك فى هذا الموعد (حوار)

بـ العكاز.. أول ظهور لـ فاروق فلوكس بعد خضوعه لعملية جراحية

وصول محمد رمضان إلى عزاء الفنان محمود ياسين

هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم