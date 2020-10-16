خرجت توصل بنتها الحضانة.. اختفاء أم وطفليها في ظروف غامضة بـ سوهاج

تغيبت ربة منزل وطفليها في ظروف غامضة، حيث خرجت من المنزل لتوصيل ابنتها للحضانة بمنطقة جامع راضوان بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج ، وحتى الآن لم تعد إلى منزلها.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتغيب ربة منزل، 33 عامًا، وطفليها بعدما خرجت من منزلها لتوصل ابنتها إلى حضانتها بمنطقة جامع رضوان بدائرة القسم.









ويُكثف فريق البحث الذي تم تشكيلة من قبل ضباط مديرية الأمن بالمركز، بقيادة الرائد أحمد العزازي، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، لكشف غموض الواقعة من خلال تفريغ الكاميرات المُحيطة بمنطقة جامع راضوان دائرة القسم.



