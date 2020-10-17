AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعودية تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين لتشمل ضريبة التصرفات العقارية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
الهيئة العامة للزكاة
الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية
Advertisements
وكالات
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، عن تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن المخالفات الضريبية، التي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية التي تستدعي الإبلاغ وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيرًا إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقة لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

اقرأ أيضا:

ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخرًا عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وذلك بموجب الأمر الملكي بتاريـخ 14 / 2 / 1442هــ، حيث تُعرّف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية".

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الراغبين بالاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها, وكذلك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).

وأهابت الهيئة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى يبلغ مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفتوى والتشريع تُبرئ "آثار إدفو" من الضرائب العقارية

رئيس مصلحة الضرائب: الكتاب الدورى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وتيسيرا على الممولين

«زكاة ودخل» السعودية تضبط 865 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

السعودية: 10 سبتمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة استقطاع مايو وأغسطس

تنبيه هام من هيئة الزكاة السعودية

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

حالتها النفسية سيئة.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف بشارع الميرغني

طلع تاجر مخدرات.. الباز يكشف صحيفة سوابق عبدالله الشريف| شاهد

المقاول الهارب يستفز مشاعر المصريين ويتطاول على الشهيد منسي

دفاع النواب توضح هدف محمد علي من فيديو مهاجمة الشهيد منسي

10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة

هوندا تطرح فئة رخيصة في مصر من سيارتها هوندا honda crv .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد