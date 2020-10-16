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أخبار العالم

بسبب إس-400.. أمريكا تحذر تركيا من عواقب وخيمة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:35 م
أمريكا تحذر تركيا
أمريكا تحذر تركيا من "عواقب وخيمة"
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قسم الخارجي
أدانت الخارجية الأمريكية بشدة تشغيل تركيا منظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، محذرة إياها من عواقب محتملة وخيمة نتيجة هذه الخطوة التركية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس قولها إن الولايات المتحدة أكدت للحكومة التركية على مستويات عالية، أن شراء أسلحة روسية خاصة مثل منظومات "إس-400" الدفاعية أمر غير مقبول.

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وأضافت أن تشغيل هذه المنظومات من قبل تركيا سيؤدي إلى "تداعيات محتملة وخيمة" للعلاقات الأمريكية التركية في مجال الأمن.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية أنه في حال تأكيد ذلك، "سندين بأشد شكل ممكن الإطلاق الاختباري لصواريخ إس-400 باعتباره متناقضا مع مسؤوليات تركيا كحليف في إطار الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

جاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن صاروخًا أطلق صباح اليوم باتجاه البحر الأسود داخل الحدود التركية، حيث يعتقد أن القوات التركية تختبر أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400".

وقالت رويترز إنه في حال التأكد من أن الصواريخ التي أطلقت هي إس-400، فمن الممكن أن يثير ذلك توترًا بين تركيا والولايات المتحدة، التي عارضت بشدة شراء أنقرة أسلحة من موسكو.
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