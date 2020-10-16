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تقليل زمن الإفراج والشباك الواحد.. الإجراءات الجديدة الخاصة بالجمارك ..فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:47 م
مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
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إسراء صبري
قال مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية في منظومة الجمارك، كانت تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتخذة وتقليل زمن الإفراج عن الجمارك.

وأكمل "عبدالعزيز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القرارات والإجراءات التي اتخذت الفترة الماضية تمثلت في كيفية استخدام المعامل المتواجدة في مصر وتطويرها من أجل تقليل الفترة التي تتخذها الجمارك في الإفراج أو غيره من الأمور.

وأشار إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس يجب أن تنتشر المعامل في كل موانئ مصر وخاصة توافر معامل متخصصة وشاملة داخل الموانئ، وذلك من أجل تحليل كافة المواد التي تصل إلينا من خلال الموانئ.

وأضاف، هناك 3 محاور دولية يتم على أساسهم حركة التجارة الدولية داخل الميناء، وهم الجمارك وفحص البضائع من خلال المعامل و اللوجستيات، معقبا: الجمارك بيتم تطويرها من خلال الشباك الواحد، أي أنه حاليا لا يوجد تعدد للتوقيعات والإجراءات.

وتابع: الهدف من تطبيق فكرة الشباك الواحد هو إنهاء كافة الإجراءات في ساعات أو يوم كحد أقصى. 
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