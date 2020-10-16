جونسون يحذر من تشديد قيود مكافحة كورونا في مانشستر

حذّر رئيسُ الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من فرض المستوى الثالث من القيود المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مانشستر الكبرى، حتى لو لم يتفق معه القادة المحليون.





وقال جونسون -في تصريحات، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الجمعة/ - "إنه على استعداد للتدخل "لحماية مستشفيات مانشستر وإنقاذ حياة ساكني مانشستر".