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أخبار العالم

جونسون يحذر من تشديد قيود مكافحة كورونا في مانشستر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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أ ش أ
حذّر رئيسُ الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من فرض المستوى الثالث من القيود المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مانشستر الكبرى، حتى لو لم يتفق معه القادة المحليون.

وقال جونسون -في تصريحات، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الجمعة/ - "إنه على استعداد للتدخل "لحماية مستشفيات مانشستر وإنقاذ حياة ساكني مانشستر".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "الوضع خطير ويزداد سوءًا مع مرور كل يوم، مما يتطلب اتخاذ إجراء لتجنب وقوع المزيد من الضحايا".
يُشار إلى أن عدد الحالات الإجمالي لمصابي كورونا في المملكة المتحدة يبلغ حوالي 689 ألف شخص.
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