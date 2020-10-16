الدجلاوية نوران جوهر تتأهل لـ نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش

فازت لاعبة نادي وادي دجلة، نوران جوهر ، المصنفة الأولى على العالم ، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش ، على المصرية هانيا الحمامي ، المصنفة السادسة عالميا ، في مباراة استمرت لمدة ساعة و 15 دقيقة.





وفازت نوران بنتيجة (3/ 1) بواقع نقاط (9/11) (11/7) (13 /11) (11/ 4) وذلك في منافسات الدور قبل النهائي لبطولة مصر المفتوحة وبذلك تسعى الدجلاوية نوران جوهر للفوز بمباراة النهائي بعد غد، الاحد الموافق 17 أكتوبر 2020 لتعزيز صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات.



