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رياضة

على رأسهم صالح جمعة .. لاعبو الأهلي يتوجهون لخوض المران الأخيراستعدادا للوداد|فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:37 م
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
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محمد سمير
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة مرانه الأخير مساء اليوم علي مركب (استاد)محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بإغلاق مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام المختلفة مساء اليوم الجمعة؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد مسئولو «كاف» أن مران اليوم لن يسمح فيه لوسائل الإعلام بالتواجد فيه خلال أول ١٥ دقيقة كما هو معتاد وفقًا للوائح بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بالكاف.

وكان الاجتماع الفني الخاص بمباراة أقيم اليوم الجمعة في مقر إقامة ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني لفريق الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدً السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل. 

كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى مركب «ستاد» محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.

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