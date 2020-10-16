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محافظات

الكشف على 1385 مواطنا بكوم الصعايدة وتوفير العلاج لهم في بني سويف

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:57 م
الكشف على 1385 مواطنا
الكشف على 1385 مواطنا بكوم الصعايدة وتوفير العلاج لهم
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ". 

وتبين التقرير، الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة بقرية كوم الصعايدة مركز ببا" على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين "مكونة من 8 تخصصات (الباطنة و الأطفال والعظام و الأسنان  والنساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة) وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1385مواطنا، ومعمل دم 91، ومعمل طفيليات 32، وحالات  الأشعة 11، وموجات فوق صوتية 46،وعدد 13 قرار  علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 60 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج . 

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كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 133 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر- تنظيم الأسرة -النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن. 

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من:الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل ،  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة . 
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