مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على بعض وجهاتها في إفريقيا وأوروبا

قامت الشركة الوطنية مصرللطيران بطرح العديد من التخفيضات على تذاكر الطيران لأكثر من وجهة، استكمالًا لحملتها الترويجية مش هنبطل نسافر ؛ تنشيطًا لحركة الطيران، وتشجيعًا لعملائها للإقدام على السفر بشكل مستمر، حيث أعلنت الشركة عن أعلى نسبة تخفيض طرحتها وهى ٥٠% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى أكرا على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، ويكون شراء التذاكر متاح من اليوم، على أن يكون السفر حتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠.





كما طرحت تخفيضا آخر ٣٠ % على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى جوهانسبرج على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، ليكون شراء التذاكر متاح حتى ٦ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن يكون السفر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.





كما قدمت الشركة تخفيضا بنسبة ٢٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى البحرين على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية، وشراء التذاكر متاح حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠، على أن يكون السفر حتى ١ ديسمبر ٢٠٢٠.





بالاضافة إلى تخفيض آخر بنسبة ٢٠% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى مسقط على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية ، وشراء التذاكر متاح حتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن يكون السفر حتى ١ ديسمبر ٢٠٢٠.





وكذلك تخفيض على رحلاتها من القاهرة إلى باريس يصل إلى ٣٥ ٪ على الدرجة السياحية و ١٠ ٪على درجة رجال الأعمال على أن يكون شراء التذاكر حتى ١٥ نوفمبر والسفر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.





وكذلك طرحت الشركة تخفيضا آخر بنسبة ١٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى بروكسل على الدرجة السياحية، وشراء التذاكر متاح حتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن يكون السفر حتى ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠.