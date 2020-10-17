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برلمان

نائب الشيوخ يشيد بسعي الدولة لـ دعم صناعة الدواء: الاتجاه للتصدير ضروري

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
اكد  الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، أن سعى مصر لتصدير الدواء خطوة هامة و يجب ان تخطط لها الدولة و تسعى لها، مشيدا باتجاه الحكومة لدعم صناعة الدواء.

و أشار عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى اهمية زيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، مضيفا " هذا  امر هام و ضروري و هو بمثابة امن قومي".

و قال عضو مجلس الشيوخ، أننا نستهدف ان نصدر دواء بما  يقرب من 30 مليار دولار، موضحا ان 95٪؜ من انتاج الدواء يتم عبر القطاع الخاص و الدولة ٤٪؜ فقط، لافتا الى ان الحل يتمثل في انشاء عدد من مصانع الدواء.

و اشاد  عضو مجلس الشيوخ بما اعلنه رئيس الوزراء من ان الدولة مستعدة  لدعم هذا القطاع، مهما كان مكلفا، مؤكدا أهمية لتنسيق بين كافة القطاعات لدعم هذه هذه الصناعة و الاتجاه نحو التصدير 

و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قد عقد اجتماعًا لدعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدواء بمصر صناعة إستراتيجية مهمة جدًا، وأن لديها فرصًا كبيرة في هذا القطاع، بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر، مشيرًا إلى أن ملف الدواء كان أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية، وهذا الاجتماع يهدف الى الاتفاق على خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.

وشدد رئيس الوزراء قائلًا: "مستعدون لدعم هذا القطاع، مكلفًا بأن يتم التنسيق بين الحضور بهدف تشجيع هذه الصناعة الإستراتيجية، وكذا دفع التصدير".
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