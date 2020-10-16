وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل بناء 4312 مصنعا والشروط للمتقدمين

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، إن الوزارة قامت بـبناء 4312 مصنعا، و13 مجمعا صناعيا، منتشرة على مستوى الجمهورية، والشق الأكبر فى الصعيد، وهذه المصانع، مساحات مختلفة، ومتاح أن من يرغب فى عمل مشروع كبير، له الحق فى الحصول على أكثر من وحدة، ويوم الثلاثاء الماضى، بدأ الحجز لـ 7 مجمعات، وإما أن يكون إيجارا أو تمليكا، ولكنها أسعار بسيطة، وهناك أيضا التقسيط لمدة 10 سنوات.





وأضافت خلال برنامج المصرى أفندى، على القاهرة والناس مع الإعلامى محمد على خير، لا يوجد شروط للمتقدم، ولكن أن يكون كامل الأهلية، ولديه معرفة بالنشاط الذى سيقوم به، والوزارة حددت النشاطات المطلوبة، ومنهجيتنا، المنتجات التى نقوم باستيرادها، ولدينا قدرة على صناعتها محليا، وحتى نقوم بذلك، لابد من العمل كمجمع، وذلك سيوفر لنا فرص عمل كثيرة.





وتابعت نيفين جامع، صحيح أن المشروع للشباب ولكن أى شخص يريد الانضمام مرحب به، وما نستطيع أن نقدمه للمتقدم.





واستطردت أن هيئة التنمية الصناعية تنسق مع أكثر من بنك بحيث يتم تمويل المشروعات للمتقدم، وعلى جانب آخر، هناك جهاز تنمية المشروعات يساعد بشروط ميسرة للغاية ومستندات بسيطة، فلا نريد أكثر من شخص جاد، فكراسة الشروط حاليا من 300 إلى 500 جنيه، وموجودة فى هيئة التنمية، أو من على موقع الخريطة الاستثمارية تبع هيئة الاستثمار، والجزء الثانى هو أن هناك كثيرا من التكاليف والمصاريف التى يتكلفها المتقدمين، تم إلغاءها.



