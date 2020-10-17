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تعليم

15 إجراء اتخذتها جامعة الأقصر لبدء العام الدراسي الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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شمس يونس
اعلنت  جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة عن  الاحترازية والوقائية مع بدء العام الجامعي الجديد 2020-2021 ، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .


وفى السطور التالية 15 اجراء اتخذته جامعة الاقصر وهم 

- وفرت الجامعة عدد من ماكينات رش المطهرات والمعقمات بصورة آلية بكل كلية.

- جهزت الجامعة عدد من الكواشف الحرارية بجميع الكليات والمدن الجامعية.

- أعدت الجامعة كمية كافية وذات جودة عالية من مواد التطهير والتعقيم  اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل .

- أعدت الجامعة كمية من الصابون وسوائل التعقيم للايدى فى جميع دورات المياه وداخل قاعات المحاضرات والمعامل بجميع مباني الجامعة .

- تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق كافة التعليمات الصحية المتبعة فى هذه الظروف.

- تشكيل فريق مدرب ومخصص لرش وتعقيم وتطهير جميع الأماكن بالكليات المختلفة .

- تشكيل لجنة خاصة بفحص الطلاب بكل كلية للكشف علي أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

- تقليل عدد الطلاب فى قاعة المحاضرات والمعامل ، مع مراعاة التباعد الإجتماعي علي أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر من جميع الجوانب.

- ترك مسافة لا تقل عن 50سم  بين الطالب والحوائط داخل القاعة.

- يمنع منعا باتا تبادل الأدوات بين الطلاب ،ويتم التنبيه بذلك على الطلاب بضرورة إحضار كل طالب للأدواتة الخاصة، بما فى ذلك التوقيع على كشوف الحضور بقلمه الخاص.

- توفير أدوات تعقيم وتطهير عند مداخل ومخارج المبانى ولا يسمح لاى شخص بالدخول أو الخروج بدون تعقيم .

- تعليق الإرشادات الصحية والتوعوية بالكليات بصورة واضحة.

- تعليق الإرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها ويمنع التزاحم ويراعى المسافات الفاصلة بين المارة.

- تخصيص غرفة عزل بكل كلية لعزل أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

- ضرورة أرتداء الكمامات لجميع الطلاب بالكليات طوال الوقت .
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