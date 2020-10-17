15 إجراء اتخذتها جامعة الأقصر لبدء العام الدراسي الجديد

اعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة عن الاحترازية والوقائية مع بدء العام الجامعي الجديد 2020-2021 ، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .









وفى السطور التالية 15 اجراء اتخذته جامعة الاقصر وهم





- وفرت الجامعة عدد من ماكينات رش المطهرات والمعقمات بصورة آلية بكل كلية.





- جهزت الجامعة عدد من الكواشف الحرارية بجميع الكليات والمدن الجامعية.





- أعدت الجامعة كمية كافية وذات جودة عالية من مواد التطهير والتعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل .





- أعدت الجامعة كمية من الصابون وسوائل التعقيم للايدى فى جميع دورات المياه وداخل قاعات المحاضرات والمعامل بجميع مباني الجامعة .





- تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق كافة التعليمات الصحية المتبعة فى هذه الظروف.





- تشكيل فريق مدرب ومخصص لرش وتعقيم وتطهير جميع الأماكن بالكليات المختلفة .





- تشكيل لجنة خاصة بفحص الطلاب بكل كلية للكشف علي أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.





- تقليل عدد الطلاب فى قاعة المحاضرات والمعامل ، مع مراعاة التباعد الإجتماعي علي أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر من جميع الجوانب.





- ترك مسافة لا تقل عن 50سم بين الطالب والحوائط داخل القاعة.





- يمنع منعا باتا تبادل الأدوات بين الطلاب ،ويتم التنبيه بذلك على الطلاب بضرورة إحضار كل طالب للأدواتة الخاصة، بما فى ذلك التوقيع على كشوف الحضور بقلمه الخاص.





- توفير أدوات تعقيم وتطهير عند مداخل ومخارج المبانى ولا يسمح لاى شخص بالدخول أو الخروج بدون تعقيم .





- تعليق الإرشادات الصحية والتوعوية بالكليات بصورة واضحة.





- تعليق الإرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها ويمنع التزاحم ويراعى المسافات الفاصلة بين المارة.





- تخصيص غرفة عزل بكل كلية لعزل أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .



