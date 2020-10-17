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حوادث

حبس صاحب مجزر لحيازته 3.5 طن دواجن فاسدة بمدينة نصر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، بحبس صاحب مجزر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 3.5 طن دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى مدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للجنة الطب البيطري لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها واعدامها عقب ذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مجزر بحوزته 3.5 طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط (3٫5 طن مقطعات دواجن) يشتبه في عدم صلايتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن بمدينة نصر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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