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حوادث

حالتها النفسية سيئة.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف بشارع الميرغني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
محاولة تعرض فتاة
محاولة تعرض فتاة للاختطاف
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مصطفى الرماح
كشف مصدر أمنى حقيقة تعرض فتاة تدعى إيمي لواقعة محاولة اختطاف بشارع الميرغني أسفل كوبري الميرغني بتقاطعه مع شارع الثورة.

بمتابعة ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الفتاة التي تدعى إيمي لتعرضها لواقعة محاولة خطف بشارع الميرغني أسفل كوبري الميرغني بتقاطعه مع شارع الثورة. 

وباستدعاء الفتاة المدعوة إيمان بدوي عليوة أحمد ٢٢ سنة كول سنتر بفودافون فرع الميرغني وتقيم شارع أحمد خليل - جسر السويس - الزيتون. 

وبمناقشتها وتحقيق خط سيرها ومكان الواقعة التي ادعت حدوث التعدي عليها بها وبمراجعة الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، تبين عدم صحة ما ادعته الفتاة تماماً وبمواجهتها اعترفت أنها بتاريخ أمس عقب انتهاء أعمالها بالكول سنتر التابع لشركة فودافون بعمارة أبو غالي بشارع الميرغني الساعة ٧ مساء، استقلت إحدى السيارات الميكروباص وتوجهت لمقابلة صديقتيها المدعوة سلمى والمدعوة سارة بميدان الألف مسكن أمام محل عصير افوكادو، وتقابلن مع ثلاثة شباب أحدهم يدعى محمود أحمد كان زميلا لها بالمدرسة وتقدم للارتباط بها منذ عدة شهور ولكن انفصلا وبعد الانتهاء استقلت سيارة ميكروباص من ميدان الألف مسكن للتوجه لمسكنها بمنطقة الزيتون شارع جسر السويس وأثناء صعودها بالميكروباص اصطدمت رأسها بالميكروباص.

وأثناء جلوسها داخل الميكروباص جاء على خاطرها وتولدت فكرة البوست التي قامت بنشره، وأنها قامت باقتباسه من على أحد الجروبات الخاص بالفتيات تحت اسم (هيرمونز كيبرز) وقامت بالتعديل على هذا البوست وقامت بنشره، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ ثلاثة أشهر لوفاة والدها وابتعاد أصحابها وأقاربها عنها وذلك لاستجداء تعاطفهم، معتقدة أن ذلك سيتم متابعته من أصدقائها فقط ونشرت البوست ونامت وعقب استيقاظها فوجئت بزيادة عدد المتابعين لها وللبوست.

جار اتخاذ الازم قانونيا ضدها نحو البلاغ الكاذب والعرض على النيابة.
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