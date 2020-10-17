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فن

عزاء محمود ياسين.. أول ظهور لـ فاروق فلوكس بعد العملية الجراحية.. أحمد العوضي وطليق ياسمين عبد العزيز يلتقيان

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
أحمد العوضي
أحمد العوضي
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سعيد فراج
انتهت منذ قليل مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند بالشيخ زايد، اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز اللقطات التي ظهرت في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين. 

بدأت مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند بالشيخ زايد، اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، ويستمر النجوم في التوافد. 

حرص النائب البرلماني محمد أبو العينين، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر. 

وتقدم النائب البرلماني محمد أبو العينين، بواجب العزاء، واتجه بعدها إلى مقر الاستقبال، في ظل حرص الحاضرين بالعزاء على استقباله بحفاوة وامتنان. 

حرص الفنان فاروق فلوكس، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إذ أتى إلى العزاء متسندًا على عكازه. 

ويعد هذا أول ظهور لـ فاروق فلوكس، بعد خضوعه لعملية جراحية يوم الجمعة 7 أغسطس الماضي، حيث أجرى جراحة استئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي.

حرص الفنان أحمد العوضي، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وذلك بدون إصطحاب زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

وتصادف، وجود رجل الأعمال محمد حلاوة (طليق ياسمين عبد العزيز)، في العزاء بصحبة زوجته الفنانة ريهام حجاج، وانصرف العوضي عن العزاء سريعًا، قبيل لحظات من وصول «حلاوة وريهام»، في ظل تغيب «ياسمين» التي أثارت الجدل بسبب عدم مشاركتها، إن كانت تحرص على عدم ملاقاة زوجها السابق أم لا. 

حرص الفنان يوسف شعبان، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إذ أتى إلى في ظهور نادر له بعد شائعات وعكته الصحية. 

وكان الفنان يوسف شعبان، نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال "شعبان" خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، اليوم الجمعة، أنّ حالته الصحية جيدة، ولم يشكُ من أي مضاعفات، قائلًا: "أنا كويس وصحتي زي الفل.. ومتمكن منها". 

انتهت منذ قليل مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند بالشيخ زايد، اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

وتواجد في عزاء محمود ياسين، العديد من الشخصيات العامة في العزاء، ومن الوسط الفني، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: النائب البرلماني محمد أبو العينين، شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، محمد الشرنوبي. 

وحضر العزاء أيضًا: وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، محمد رمضان، نضال الشافعي، حسن الرداد، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة، خالد محمود، دعاء فاروق، ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة، سمي رصبري، هاني شاكر، أحمد العوضي، المخرج خالد جلال، علي الحجار، مجدي عبد الغني، آيتن عامر، نادية مصطفى، فاروق فلوكس، محمود حميدة، عماد رشاد، عمرو الليثي، أحمد بدير، وفاء عامر. 

وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة

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