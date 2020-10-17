نيللي كريم: كنت باخد الفصل كله وبزوغ ونروح السينما.. فيديو

دخلت أكاديمية الفنون

كنت عاوزه ادرس إخراج مسرح و جهتنى صعوبة جدا فى لغتى العربية كانت وحشه جدا و الدكاترة كانوا بيسعدونى عشان اتعلم عربي".



وأوضح: بعد رجوع والدي مصر أصيب بالسرطان.

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل طفولتها، قائلة: "كنت بزوغ من المدرسة واروح السينما"، معقبة: "كنت باخد الفصل كله ونروح نتفرج".وأضافت "كريم" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، الجينات المصرية ليها تأثير وغشان كدا "أيوووة" غلب "خراشو" عندي، معقبة: رجعنا إسكندرية بعد ما والدي خلص دراسة في روسيا..بس هما رجعوا وأنا كملت ثانوي عام هناك.وتابعت: أول مارجعت مصر حسيت بالغربة..بس بعد كدا اتعودت"، معقبة: