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توك شو

نيللي كريم: كنت باخد الفصل كله وبزوغ ونروح السينما.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:53 ص
الفنانة نيللي كريم
الفنانة نيللي كريم
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إسراء صبري
كشفت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل طفولتها، قائلة: "كنت بزوغ من المدرسة واروح السينما"، معقبة: "كنت باخد الفصل كله ونروح نتفرج".

وأضافت "كريم" خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، الجينات المصرية ليها تأثير وغشان كدا "أيوووة" غلب "خراشو" عندي، معقبة: رجعنا إسكندرية بعد ما والدي خلص دراسة في روسيا..بس هما رجعوا وأنا كملت ثانوي عام هناك.

وتابعت: أول مارجعت مصر حسيت بالغربة..بس بعد كدا اتعودت"، معقبة: دخلت أكاديمية الفنون  كنت عاوزه ادرس إخراج مسرح و جهتنى صعوبة جدا فى لغتى العربية كانت وحشه جدا و الدكاترة كانوا بيسعدونى عشان اتعلم عربي".

وأوضح: بعد رجوع والدي مصر أصيب بالسرطان.

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