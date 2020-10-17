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فن

تكريم أبطال "زنزانه7" بمهرجان ميدل ايست فاشون فيستيفال

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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محمد نحلة - نبيل العدوي
أقيمت مساء أمس الدورة الرابعة من مهرجان "ميدل ايست فاشون فيستيفال"، بمنتجع جولف السليمانية، بحضور مجموعة من رجال الأعمال ونجوم الفن.

وكرمت إدارة المهرجان أبطال فيلم "زنزانه٧" بعد النجاح الذى حققه الفيلم، وتصدره لشباك التذاكر فى الفترة الأخيرة، وحضر من أبطال الفيلم الفنان نضال الشافعى، والفنانة منه فضالى، اللذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم، كما تم تكريم الفنانة جومانا مراد ،والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان رامى وحيد، والفنانة الشابه رنا رئيس، والفنانة جوري.

وقال وليد خليل، مدير مهرجان ميدل ايست: سنعمل على تحويل السليمانية إلى مدينة ثقافية فنية في الفترة القادمة، وذلك بإقامة العديد من المهرجانات الفنية ومنها مهرجان الفن التشكيلي وكذا عدة حفلات يحييها نجوم عالميون في جولف السليمانية.

ويأتى هذا التعاون بعد النجاح والتميز الذي حققه المهرجان فى الدورتين الأولى والثانية، والدورة الثالثة التي احتضنتها مدينة الغردقة، ليضع نفسه ضمن أهم فعاليات الموضة فى الوطن العربى والشرق الأوسط.
تكريم أبطال "زنزانه7" بمهرجان ميدل ايست فاشون فيستيفال
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