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فن

مذهلة كالعادة.. نيلي كريم برفقة وفاء الكيلاني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:47 ص
نيلي كريم ووفاء الكيلاني
نيلي كريم ووفاء الكيلاني
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيلي كريم باطلالة جذابة بالاسود برفقة الاعلامية وفاء الكيلاني و كتبت معلقة : مذهلة كالعادة 

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
قمرات ، تجننوا ، منورين الدنيا 

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و اطلت  النجمة نيللى كريم على الجمهور، فى ثانى حلقات برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، في تمام الساعة 11 مساء اليوم الجمعة على قناة dmc.

وتحدث نيللى كريم خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراتها لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.


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