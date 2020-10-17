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اقتصاد

تركيا على القائمة.. مصر توقف 272 شركة من دخول منتجاتها للسوق المحلية لمخالفتها قرار تسجيل المصانع المؤهلة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقف نحو272 شركة أجنبية عن تصدير منتجاتها للسوق المصرية، وذلك لمخالفة تلك الشركات لإجراءات تجديد شهادات الجودة الخاصة بها، ليصل قائمة الشركات الموقوفة حتى الآن نحو 525 شركة .

واتخذت الهيئة القرار الذى حصلت "صدى البلد" على نسخة منه الوقف وذلك بعد قيامها بمنح تلك الشركات مهلة لتجديد شهادات الجودة المقدمة بملفاتهم ، طبقا للقرارات الوزارية الصادرة، خاصة القرار 43 لسنة 2016 والمتعلق بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، حيث تسيطر  الشركات التركية على  قائمة الشركات الموقوفة ، فضلًا عن شركات أخرى من الصين والنمسا وسوريا والإمارات واليونان وإيطاليا.


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وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا برقم 43 الصادر عام 2016 إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بين “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.

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